Состоялась презентация книги академика Рамиза Мехтиева "Новый миропорядок и национальная идея"

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ 17 января в Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики (АГУ) состоялась презентация книги руководителя Администрации президента, академика Рамиза Мехтиева "Новый миропорядок и национальная идея".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии ректор АГУ, академик Урхан Алекберов отметил, что в книгу вошли два опубликованных в 2002 и 2003 годах труда автора. Доведено до внимания, что издание этих произведений сейчас, спустя 13-14 лет в форме книги и повторное представление их на суд читателей неслучайно и имеет глубокий смысл. Отраженные в этих трудах мнения, суждения и размышления полностью созвучны с современными реалиями и совершенно не утратили своей актуальности.

Другие выступившие на мероприятии подчеркнули, что эта книга академика Рамиза Мехтиева, периодически привлекающего внимание широкой читательской аудитории своими научными трудами на актуальные темы, богата философскими размышлениями, проверенными временем.