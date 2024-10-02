В Баку состоялась международная конференция, посвященная теме пропавших без вести лиц

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и Международный комитет Красного Креста (МККК) организовали в Баку международную конференцию на тему "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду".

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и Международный комитет Красного Креста (МККК) организовали в Баку международную конференцию на тему "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители и эксперты международных институтов по вопросам пропавших без вести лиц и правам человека, сотрудники иностранных учреждений, работающих в соответствующей сфере, а также члены семей пропавших без вести лиц.

Сначала было зачитано обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции, затем был показан короткометражный фильм о пропавших без вести.

На мероприятии выступил глава Службы государственной безопасности (СГБ), председатель Государственной комиссии Али Нагиев.

Затем остальные докладчики подробно рассказали о проделанной работе и предстоящих задачах по выяснению судьбы пропавших без вести лиц.

Мероприятие продолжилось панельными сессиями по данной теме.