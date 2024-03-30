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Состоялась церемония прощания с пропавшими, останки которых были найдены в Ходжалы 

Состоялась церемония прощания с пропавшими, останки которых были найдены в Ходжалы  Спустя 32 года состоялась церемония прощания с Али Джавадовым и Ширасланом Наджафовым, пропавшими без вести во время Ходжалинской трагедии и чьи останки были найдены после освобождения города от вражеской оккупации.
Внутренняя политика
30 марта 2024 г. 21:38
Состоялась церемония прощания с пропавшими, останки которых были найдены в Ходжалы 

Спустя 32 года состоялась церемония прощания с Али Джавадовым и Ширасланом Наджафовым, пропавшими без вести во время Ходжалинской трагедии и чьи останки были найдены после освобождения города от вражеской оккупации.

Как передает западное бюро Report, церемония прощания состоялась в Гёранбое, в месте временного поселения бывших вынужденных переселенцев из Ходжалы.

Отмечается, что члены семей обоих мужчин, погибших во время Ходжалинской трагедии, поселились в Гёранбойском районе. А.Джавадов, который являлся отцом трех дочерей и трех сыновей, был убит в возрасте 39 лет, а Ш.Наджафов, являвшийся отцом восьми детей, погиб в возрасте 40 лет. Они приходились друг другу родственниками.

Было отмечено, что завтра их останки будут перевезены в город Ходжалы, где и будут захоронены.

Напомним, что останки обоих граждан, пропавших без вести во время Ходжалинской трагедии, были обнаружены в ходе раскопок, проводившихся в рамках обширных реставрационных и восстановительных работ в освобожденном от армянской оккупации Ходжалы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalıda qalıqları aşkarlanan iki nəfərlə vida mərasimi keçirilib

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