Состоялась церемония официальной встречи президента Сомали

12 февраля состоялась церемония официальной встречи находившегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда.

12 февраля состоялась церемония официальной встречи находящегося с официальным визитом в Азербайджане президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Сомали был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Сомали.

Прозвучали государственные гимны Федеративной Республики Сомали и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.