О нас

Состоялась церемония официальной встречи президента Сомали

Состоялась церемония официальной встречи президента Сомали 12 февраля состоялась церемония официальной встречи находившегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда.
Внутренняя политика
12 февраля 2025 г. 11:27
Состоялась церемония официальной встречи президента Сомали

12 февраля состоялась церемония официальной встречи находящегося с официальным визитом в Азербайджане президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Сомали был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Сомали.

Прозвучали государственные гимны Федеративной Республики Сомали и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for President of Somalia Hassan Sheikh Mohamud
Версия на азербайджанском языке ФотоSomali Prezidenti Hasan Şeyx Mahmudun rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в ближайшие 5-6 лет намерен принимать 25 млн т грузов в год
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в ближайшие 5-6 лет намерен принимать 25 млн т грузов в год
12 февраля 2025 г. 10:24
В городе Ханкенди состоялось очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ городе Ханкенди состоялось очередное заседание Координационного штаба
11 февраля 2025 г. 18:52
Хикмет Гаджиев поделился публикацией из города Шуша
ВидеоХикмет Гаджиев поделился публикацией из города Шуша
11 февраля 2025 г. 18:15
В 2025 году будут организованы спортивные соревнования, международные турниры и мероприятия Марш победы
В 2025 году будут организованы спортивные соревнования, международные турниры и мероприятия "Марш победы"
11 февраля 2025 г. 16:28
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное Году Конституции и Суверенитета
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное "Году Конституции и Суверенитета"
11 февраля 2025 г. 16:25
В азербайджанской армии пройдут военные учения, посвященные Году Конституции и Суверенитета
В азербайджанской армии пройдут военные учения, посвященные "Году Конституции и Суверенитета"
11 февраля 2025 г. 16:20
В связи с Годом Конституции и Суверенитета станциям метро будут присвоены новые названия
В связи с "Годом Конституции и Суверенитета" станциям метро будут присвоены новые названия
11 февраля 2025 г. 16:18
В Азербайджане учредят юбилейную медаль по случаю 30-летия Конституции
В Азербайджане учредят юбилейную медаль по случаю 30-летия Конституции
11 февраля 2025 г. 16:18
В Азербайджане утвержден план мероприятий в связи с объявлением 2025 года Годом конституции и суверенитета
В Азербайджане утвержден план мероприятий в связи с объявлением 2025 года "Годом конституции и суверенитета"
11 февраля 2025 г. 16:12
В Баку демонтируется часть вывески со здания Русского дома
ФотоВ Баку демонтируется часть вывески со здания "Русского дома"
11 февраля 2025 г. 13:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi