Состоялась церемония официальной встречи президента Сомали

12 февраля состоялась церемония официальной встречи находящегося с официальным визитом в Азербайджане президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Сомали был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Сомали.
Прозвучали государственные гимны Федеративной Республики Сомали и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом.
Главы государств сфотографировались для официального фото.