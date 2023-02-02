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Состоялась церемония официальной встречи президента Румынии

Состоялась церемония официальной встречи президента Румынии 2 февраля состоялась церемония официальной встречи Президента Румынии Клауса Йоханниса, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Внутренняя политика
2 февраля 2023 г. 18:09
Состоялась церемония официальной встречи президента Румынии

2 февраля состоялась церемония официальной встречи Президента Румынии Клауса Йоханниса, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает “Report”, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Румынии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Румынии Клауса Йоханниса.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Румынии.

Президент Клаус Йоханнис поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и Президент Клаус Йоханнис обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Румынии и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Румынии, а румынская делегация - Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for President of Romania
Версия на азербайджанском языке ФотоRumıniya Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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