    Состоялась церемония награждения победителей Бакинского марафона 2026

    В рамках "Бакинского марафона 2026", организованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, состоялась церемония награждения.

    Как передает Report, в финишной зоне на территории Sea Breeze медали победителям вручила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

    В церемонии также приняли участие помощник Президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров и президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

    После церемонии было сделано памятное фото.

    Среди мужчин первым финишную черту пересек спортсмен из Турции Ахмед Алканоглу. Второе место занял украинский участник Виталий Шафар, третье - представитель Кыргызстана Ырскелди Акеров.

    В женском зачете первое место заняла представительница России Елена Толстых, второе - Анна Юсупова из Азербайджана, третье - спортсменка из Казахстана Ширин Акимбай.

    Отметим, что в этом году "Бакинский марафон" впервые прошел не на дистанции 21 км, а по полному маршруту в 42 км. В марафоне приняли участие 25 тыс. человек.

    "Bakı Marafonu 2026"nın mükafatlandırma mərasimi olub, qaliblərə medalları Leyla Əliyeva təqdim edib

