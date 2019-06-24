 Наверх

Мамедъяров: Сопредседатели представили нам официальные предложения для обсуждения

Сопредседатели представили нам официальные предложения для обсуждения
© Report

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили документы и вопросы, которые нам предстоит обсудить". 

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной с болгарским коллегой Екатериной Захариевой пресс-конференции, комментируя  прошедшую 20 июня в Вашингтоне встречу с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

"Сопредседатели предложили нам вопросы для обсуждения. К сожалению, мы снова больше трех часов обсуждали вопрос урегулирования. Положительный момент этой встречи – посредники дали нам предложения для обсуждения. Это новые или старые документы? Мы их обсуждаем последние 15 лет", - сказал Мамедъяров.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi