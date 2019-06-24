Мамедъяров: Сопредседатели представили нам официальные предложения для обсуждения

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили документы и вопросы, которые нам предстоит обсудить".
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной с болгарским коллегой Екатериной Захариевой пресс-конференции, комментируя прошедшую 20 июня в Вашингтоне встречу с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
"Сопредседатели предложили нам вопросы для обсуждения. К сожалению, мы снова больше трех часов обсуждали вопрос урегулирования. Положительный момент этой встречи – посредники дали нам предложения для обсуждения. Это новые или старые документы? Мы их обсуждаем последние 15 лет", - сказал Мамедъяров.
Tural AsadiАвтор новости