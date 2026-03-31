Со дня геноцида азербайджанцев прошло 108 лет

Сегодня, 31 марта - День геноцида азербайджанцев, учиненного армянами-дашнаками совместно с большевиками.

Как напоминает Report, со дня тех трагических событий минуло 108 лет.

С 30 марта по 3 апреля 1918 года в Баку и различных регионах Бакинской губернии, а также в Шамахы, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и других территориях Бакинский Совет и вооруженные отряды армянских дашнаков совершили геноцид против азербайджанцев.

Согласно официальным источникам, в результате геноцида было убито около 12 тысяч азербайджанцев, десятки тысяч пропали без вести.

Армяне, умело воспользовавшись февральским и октябрьским переворотами 1917 года в России, смогли реализовать свои притязания под большевистским флагом. С марта 1918 года Бакинская Коммуна начала осуществлять коварный план по изгнанию и уничтожению азербайджанцев в Бакинской губернии под лозунгом борьбы с контрреволюционными элементами.

Во время мартовской резни армяне разрушили множество памятников истории и архитектуры, в том числе святыни, обстреляли из орудий здание Исмаилия, считающееся одной из жемчужин мировой архитектуры.

В результате обстрела с кораблей военного флота, размещенного в Каспийском море, минареты мечетей Джума и Тезепир получили серьезные повреждения. Дашнакские вооруженные отряды зверски убивали людей в караван-сарае и сжигали их трупы прямо там же.

Армяне, использовавшие советизацию Закавказья для своих грязных целей, в 1920 году объявили Зангезур и ряд других азербайджанских земель территорией Армянской ССР. В последующий период они прибегли к новым средствам для расширения политики депортации азербайджанцев с этих территорий. Для этого они на государственном уровне добились принятия специального постановления Совета Министров СССР от 23 декабря 1947 года "О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР". Так произошла массовая депортация азербайджанцев с их исторических земель в 1948-1953 годах.

В 1988 году политика депортации была продолжена, и около 300 тысяч азербайджанцев, проживающих в Армении, были выселены из своих домов.

Отметим, что 31 марта 1919 и 1920 годов дважды отмечался Азербайджанской Демократической Республикой как день всенародного траура.

После обретения Азербайджаном независимости появилась возможность создать объективную картину исторического прошлого народа. В указе общенационального лидера Гейдара Алиева "О геноциде азербайджанцев" от 26 марта 1998 года была дана политическая оценка этим событиям, и впервые официально было заявлено о геноциде азербайджанцев со стороны армян.

31 марта - День геноцида азербайджанцев ежегодно отмечается в нашей стране на государственном уровне. Не случайно, что это стало в последующие годы одним из основных направлений внешней политики Азербайджана.

В последние годы в Губе были обнаружены доказательства массовых убийств людей, совершенных армянами во время событий 1918 года. Найденные бесчисленные человеческие останки являются наглядными доказательствами армянского зверства во время этих массовых убийств. В знак уважения к памяти жертв был создан Губинский мемориальный комплекс геноцида.

Мемориальный музей геноцида Военной прокуратуры Азербайджана также имеет важное значение для донесения до мировой общественности правды о страшных событиях в Азербайджане.

Отметим, что геноцид азербайджанцев 1918 года до сих пор не получил правовой оценки на международном уровне.