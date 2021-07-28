Смягчены ограничения на полеты в Азербайджан

В соответствующее постановление Кабинета министров Азербайджана внесены изменения "О мерах по продлению срока особого режима карантина и снятию некоторых ограничений".

В соответствующее постановление Кабинета министров Азербайджана внесены изменения "О мерах по продлению срока особого режима карантина и снятию некоторых ограничений".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал указ.

Согласно изменениям, разрешается въезд и выезд из Азербайджанской Республики воздушным транспортом для следующих лиц:

- граждане Азербайджанской Республики, а также обладатели дипломатических паспортов, руководители, сотрудники дипломатических представительств и консульств иностранных государств в Азербайджанской Республике и члены их семей, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на работу в Азербайджанской Республике, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджанской Республике и члены их семей (жена/муж, находящиеся на иждивении родители и дети до 18 лет, а также старше 18 лет с ограниченными возможностями здоровья), граждане, въезд в страну которым был специально разрешен Оперативным штабом при Кабмине Азербайджана – на основании соответствующих подтверждающих документов и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов перед вылетом.

- граждане Азербайджана и лица без гражданства, близкий родственник которых является гражданином Азербайджанской Республики (один из родителей, сестра, брат, муж, жена или ребенок, дедушка, бабушка и внук), в том числе члены семей таких пассажиров (муж, жена, родители, дети) – на основании документа, подтверждающего степень родства, и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов перед вылетом.