СМИ: В Азербайджане выборы прошли в свободной и демократичной атмосфере

Российский портал NEWS.ru подробно освещал процесс голосования на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Российский портал NEWS.ru подробно освещал процесс голосования на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, в материалах портала отмечается, что в стране созданы все условия для свободного волеизъявления граждан.

"У жителей Азербайджана сканируют отпечатки пальцев на избирательных участках в ходе парламентских выборов в стране. Это необходимо для того, чтобы один человек не мог проголосовать дважды. После дактилоскопии они проходят регистрацию и получают бюллетень. Документ заполняется в условиях анонимности и помещается в урну для голосования", - сообщает корреспондент NEWS.ru .

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева проголосовали на внеочередных парламентских выборах, также отмечается в материале портала со ссылкой на сообщение администрации главы республики. Семья посетила избирательный участок, расположенный в средней школе № 6 в Баку.

Свободный и демократичный характер выборов отметил в интервью NEWS.ru и член британской палаты лордов Курбан Хуссейн, выступающий в роли иностранного наблюдателя.

"Это процесс, который очень похож на тот, который мы практикуем в своей стране. Я не заметил ничего [противозаконного]", - сказал Хуссейн.

Всего для реализации избирательного права граждан по 125 избирательным округам создано 6 478 избирательных участков. Общее число избирателей в Азербайджане достигает 6 млн 421 тыс. 960 человек.

На 125 мест в парламенте Азербайджана претендуют 990 кандидатов.