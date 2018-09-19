Сменился дизайн сайта Кабинета министров

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сменился дизайн веб-сайта Кабинета министров Азербайджана (cabmin.gov.az).

Как сообщает Report, на сайте обновлены разделы "Новости", "Документы", "Руководство", "Кабинет министров", "Аппарат Кабинета министров", "Обращения" и "Контакты".

Напомним, что 21 апреля распоряжением президента Ильхама Алиева Новруз Мамедов был назначен премьер-министром Азербайджана. За минувший период в Кабмине был проведен ряд структурных реформ.