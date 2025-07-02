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Следствие по делу о крушении пассажирского самолета AZAL продолжается в трех странах

Следствие по делу о крушении пассажирского самолета AZAL продолжается в трех странах Следствие по делу о крушении пассажирского самолета AZAL продолжается в трех странах
Внутренняя политика
2 июля 2025 г. 10:47
Следствие по делу о крушении пассажирского самолета AZAL продолжается в трех странах

Расследование по делу о крушении пассажирского самолета AZAL продолжается в трех странах.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов на пресс-конференции по уголовному делу об убийстве азербайджанцев в России.

Он отметил, что назначено около 100 экспертиз и расследования продолжаются.

"Недавно азербайджанские специалисты были командированы в Казахстан, где они провели широкие обсуждения. Мы продолжаем наши усилия, чтобы получить результаты экспертизы", - добавил Авазов.

Он не исключил, что результаты экспертизы могут быть объявлены в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке Aktauda AZAL-ın təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı ekspertizanın nəticələri yaxın zamanda açıqlana bilər

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