Следователь: В период СССР не велось следствие по установлению заказчиков и организаторов сумгайытских событий

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Из показаний сотрудников правоохранительных органов Азербайджанской Республики, включенных в следственную группу Генпрокуратуры СССР, видно, что основные следственные действия по делу выполняли Генпрокуратура СССР, а также приглашенные из различных областей Российской Федерации, Украины, Белоруссии следователи; из проведенных следственных действий они пришли к заключению, что сумгайытские события были организованы армянами и спецслужбами иностранных государств".

Как сообщает Report, об этом, говоря об обнаруженных во время следствия фактах, заявил на пресс-конференции в МИД член следственно-оперативной группы по "Сумгайытским событиям", старший следователь по особо важным делам следственного управления по тяжким преступлениям Генпокуратуры Надир Мирзоев.

По словам члена следственно-оперативной группы, руководители следственной группы, можно сказать, не проводили следственные действия по установлению заказчиков и организаторов преступления, не были заинтересованы в их изобличении и поэтому требовали быстрого завершения и направления в суд дел по исполнителям основного преступления, старались держать вне выполнения основных следственных действий следователей азербайджанской национальности, они занимались в основном выполнением технических работ: “Как было установлено следствием, несмотря на что сотрудники бывших силовых структур города Сумгайыт были отстранены от следствия и расследования сумгайытских событий оперативным путем, собственными анализами они установили, что в городе действует диверсионная группа из 20-25 человек, которые представляют себя "Изгнанными из Гафана азербайджанцами". Об этом им дали информацию даже некоторые потерпевшие армяне. Хоть эта информация была сообщена следственно-оперативной группе Генпрокуратуры СССР, по неизвестным причинам ее проверка не была организована и осталась без результата. Кроме того, было установлено, что на идущих в то время в городе митингах выступали не являющиеся жителями города люди, которые называли себя беженцами из Армении и призывали изгнать армян из города, но между собой говорили на армянском языке. Было установлено, что в период массовых беспорядков в городе Сумгайыт было несколько автомобилей с государственными регистрационными номерами Армении, а также в отелях Сумгайыта и Баку оставалось большое количество лиц армянского происхождения, которые после беспорядков незамедлительно уехали. Также было установлено, что проживающие в Сумгайыте армяне с целью провокации пытались сами сжечь принадлежащие им дома и имущество и обвинить в этом азербайджанцев. Во время следствия также было установлено, что проживающие в городе Сумгайыт армяне до событий были осведомлены о предстоящих в городе беспорядках”.

Н.Мирзоев отметил, что следствием также установлено, что в период определенных массовых беспорядков в различных частях города Сумгайыт, на зданиях было установлено специальное оборудование для осуществления видеосъемки (штативы для видеокамер и др.), представляющимся армянином лицом с разрешения советских военнослужащих была осуществлена видеосъемка процессов грабежа в домах жителей армянского происхождения во время беспорядков, передвижения по улице обнаженной женщины: “Эти факты еще раз доказывают, что массовые беспорядки в городе Сумгайыт были заранее подготовлены и осуществлены армянскими националистами и провокаторами из поддерживающих их руководящих кругов бывшего СССР и преследовали целью создать варварский образ азербайджанцев”.