Скоростной лимит на платных автомагистралях Азербайджана установлен в 130 км/ч
- 14 апреля, 2026
- 16:19
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующую поправку в закон "О дорожном движении".
В закон внесены поправки, уточняющие понятие "автомагистрали". Теперь это дорога с особым режимом движения, обозначенная знаками 5.1 и 5.2. Она имеет разделенные проезжие части для разных направлений, не пересекается с другими дорогами, железнодорожными и трамвайными путями, велосипедными дорожками и пешеходными зонами. Также на ней должны быть оборудованы места отдыха и стоянки не реже чем через каждые 50 км.
Кроме того, изменены скоростные ограничения на платных автомагистралях вне населенных пунктов.
Для легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн максимальная скорость определена в 130 км/ч.
Для автобусов, автомобилей с прицепами и грузовиков свыше 3,5 тонн - 90 км/ч.
Поправки в законе также предусматривают введение нового правила возврата задержанных автомобилей. Транспортное средство возвращают владельцу сразу после оплаты расходов на эвакуацию и хранение. Размер платы устанавливает уполномоченный орган.
Если автомобиль задержан незаконно или поврежден при хранении, то тогда владелец может обжаловать это в административном порядке или через суд.
Плата за хранение начинает начисляться с полуночи следующего дня после доставки автомобиля на штрафстоянку. Если дело об административном правонарушении прекращено или штраф отменен, то выплаченные деньги за эвакуацию и хранение возвращаются владельцу.