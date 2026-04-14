Скоростной лимит на платных автомагистралях Азербайджана установлен в 130 км/ч

Максимальный скоростной лимит на платных автомагистралях Азербайджана установлен на уровне 130 км/ч.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующую поправку в закон "О дорожном движении".

В закон внесены поправки, уточняющие понятие "автомагистрали". Теперь это дорога с особым режимом движения, обозначенная знаками 5.1 и 5.2. Она имеет разделенные проезжие части для разных направлений, не пересекается с другими дорогами, железнодорожными и трамвайными путями, велосипедными дорожками и пешеходными зонами. Также на ней должны быть оборудованы места отдыха и стоянки не реже чем через каждые 50 км.

Кроме того, изменены скоростные ограничения на платных автомагистралях вне населенных пунктов.

Для легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн максимальная скорость определена в 130 км/ч.

Для автобусов, автомобилей с прицепами и грузовиков свыше 3,5 тонн - 90 км/ч.

Поправки в законе также предусматривают введение нового правила возврата задержанных автомобилей. Транспортное средство возвращают владельцу сразу после оплаты расходов на эвакуацию и хранение. Размер платы устанавливает уполномоченный орган.

Если автомобиль задержан незаконно или поврежден при хранении, то тогда владелец может обжаловать это в административном порядке или через суд.

Плата за хранение начинает начисляться с полуночи следующего дня после доставки автомобиля на штрафстоянку. Если дело об административном правонарушении прекращено или штраф отменен, то выплаченные деньги за эвакуацию и хранение возвращаются владельцу.