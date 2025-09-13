Скончался народный артист Гаджи Мурад Ягизаров

Скончался народный артист, лауреат Государственной премии Гаджи Мурад Ягизаров.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети написал народный писатель Натиг Расулзаде.

Он отметил, что М.Ягизаров скончался сегодня в Германии после продолжительной болезни.

М. Ягизаров родился 18 июля 1939 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный институт искусств имени М. А. Алиева, факультет актёра театра и кино. Кавалер Ордена "Шохрет". Актер театра и кино, сыграл около 30 ролей в фильмах.