Скончался народный артист Гаджи Мурад Ягизаров
Внутренняя политика
- 13 сентября, 2025
- 12:53
Скончался народный артист, лауреат Государственной премии Гаджи Мурад Ягизаров.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети написал народный писатель Натиг Расулзаде.
Он отметил, что М.Ягизаров скончался сегодня в Германии после продолжительной болезни.
М. Ягизаров родился 18 июля 1939 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный институт искусств имени М. А. Алиева, факультет актёра театра и кино. Кавалер Ордена "Шохрет". Актер театра и кино, сыграл около 30 ролей в фильмах.
