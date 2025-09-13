Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Скончался народный артист Гаджи Мурад Ягизаров

    Скончался народный артист, лауреат Государственной премии Гаджи Мурад Ягизаров.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети написал народный писатель Натиг Расулзаде.

    Он отметил, что М.Ягизаров скончался сегодня в Германии после продолжительной болезни.

    М. Ягизаров родился 18 июля 1939 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный институт искусств имени М. А. Алиева, факультет актёра театра и кино. Кавалер Ордена "Шохрет". Актер театра и кино, сыграл около 30 ролей в фильмах.

