    Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov vəfat edib

    Daxili siyasət
    • 13 sentyabr, 2025
    • 12:46
    Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov vəfat edib

    Xalq artisti, Dövlət Mükafatı laureatı Hacı Murad Yagizarov vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Xalq yazıçısı Natiq Rəsulzadə sosial şəbəkə hesabında məlumat verib.

    O qeyd edib ki, M.Yagizarov uzun sürən xəstəlikdən sonra bu gün Almaniyada vəfat edib.

    Xatırladaq ki, Hacı Murad Hacı Əhməd oğlu Yagizarov 18 iyul 1939-cu ildə Bakıda anadan olub.

    O, "Arşın mal alan", "Ulduz", "Uzaq sahillərdə", "Ögey ana", "Bir cənub şəhərində" və s. filmlərdə unudulmaz obrazlar yaradıb.

    Yagizarov Mədəniyyət
    Скончался народный артист Гаджи Мурад Ягизаров

