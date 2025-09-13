Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov vəfat edib
Daxili siyasət
- 13 sentyabr, 2025
- 12:46
Xalq artisti, Dövlət Mükafatı laureatı Hacı Murad Yagizarov vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Xalq yazıçısı Natiq Rəsulzadə sosial şəbəkə hesabında məlumat verib.
O qeyd edib ki, M.Yagizarov uzun sürən xəstəlikdən sonra bu gün Almaniyada vəfat edib.
Xatırladaq ki, Hacı Murad Hacı Əhməd oğlu Yagizarov 18 iyul 1939-cu ildə Bakıda anadan olub.
O, "Arşın mal alan", "Ulduz", "Uzaq sahillərdə", "Ögey ana", "Bir cənub şəhərində" və s. filmlərdə unudulmaz obrazlar yaradıb.
