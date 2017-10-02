Сиявуш Новрузов: В отношении политических партий, не предоставляющих отчеты, должны быть приняты меры

© Report

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "В закон "О политических партиях" должны быть внесены изменения. Я поднимал этот вопрос несколько раз. В отношении политических партий, не предоставляющих отчеты, должны быть приняты меры. В Азербайджане политические партии предоставляют свой годовой финансовый отчет в Центризбирком. Некоторые партии предоставляют неверный финансовый отчет".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель Комитета по общественным объединениям и религиозным организациям, заместитель исполнительного секретаря правящей партии Ени Азербайджан Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что должна быть прозрачность финансовых отчетов: "Неправительственные организации также должны предоставить прозрачный финансовый отчет".

Председатель Комитета отметил, что эти партии должны указать источник финансирования.

С. Новрузов также прокомментировал вопрос, связанный с Советом Европы: "Азербайджан с 2001 года является членом СЕ. Полностью исполняет все взятые на себя обязательства в Совете Европы. Есть страны, которые 10-летиями не выполняют взятые на себя обязательства. Никаких мер в отношении этих стран не принимается. Только обостряются вопросы, связанные с Азербайджаном и Турцией. Это демонстрирует то, что Азербайджан - независимое государство, и не считается ни с каким "большим братом". Те, кто проводит кампанию очернения, направленную против Азербайджана, финансируются армянскими лобби. У Азербайджана свои ценности, нужно подходить к вопросу с этой призмы. Не нужно давать указания".