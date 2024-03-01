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Сиявуш Новрузов: В Баку и близлежащих населенных пунктах много незарегистрированных домов

Сиявуш Новрузов: В Баку и близлежащих населенных пунктах много незарегистрированных домов В Баку и близлежащих населенных пунктах имеется большое количество незарегистрированных домов.
Внутренняя политика
1 марта 2024 г. 13:01
Сиявуш Новрузов: В Баку и близлежащих населенных пунктах много незарегистрированных домов

В Баку и близлежащих населенных пунктах имеется большое количество незарегистрированных домов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании комитета.

"Вопрос регистрации актуален повсеместно. В Баку и близлежащих населенных пунктах имеется большое количество незарегистрированных домов. В поселках построены более 3 тысяч жилых массивов, где будут созданы единые муниципалитеты. В Баку более 40 поселков, и в каждом из них проживает более 40 тыс. человек. Здесь также будут созданы единые муниципалитеты", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Siyavuş Novruzov: Bakı və ətraf qəsəbələrdə xeyli sayda sənədsiz evlər var

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