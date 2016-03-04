Сиявуш Новрузов: Партия "Новый Азербайджан" не боится никаких обсуждений и дискуссий

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане есть условия для диалога власти и оппозиции. Состоялся рад диалогов, на этих встречах участвовали все зарегистрированные политические партии. Если какая-либо партия имеет предложения по общественно-политическим и другим вопросам в стране, она должна представить эти предложения в письменной форме.

Об этом Report сообщил заместитель исполнительного секретаря партии "Новый Азербайджан" (ПНА) Сиявуш Новрузов.

Комментируя вопрос приглашения ПНА оппозиционной партией на обсуждения по общественно-политическим вопросам, он отметил, что партия "Новый Азербайджан" не боится никаких обсуждений и дискуссий: "Мы готовы участвовать в любых обсуждениях. Обсуждения могут проводиться в том случае, если предложения партии представляются в письменной форме".

С.Новрузов отметил, что оппозиционные партии высказывают свои предложения в устной форме: "Они выступают на своих заседаниях. Должны быть как экономические, так и политические обоснования этих выступлений".

Отметим, что "Коалиция кризиса", в которой представлены несколько оппозиционных партий заявила, что направила ПНА приглашение на обсуждение общественно-политических вопросов в стране.