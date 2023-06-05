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Предложено увеличить штрафы за управление автомобилем лицом с ограниченными правами

Предложено увеличить штрафы за управление автомобилем лицом с ограниченными правами Предложено увеличить штрафы за управление автомобилем лицом с ограниченными правами на вождение.
Внутренняя политика
5 июня 2023 г. 20:48
Предложено увеличить штрафы за управление автомобилем лицом с ограниченными правами

Предложено увеличить штрафы за управление автомобилем лицом с ограниченными правами на вождение.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

В текущем варианте кодекса отмечено, что повторное совершение ошибки, предусмотренной статьей 332.2, лицом, получившим административный выговор, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном выговоре или управление транспортным средством лицом с ограниченным правом на вождение влечет наложение штрафа в размере 200 манатов.

Предложено повысить этот штраф с 200 до 300 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Sürücülük hüququ məhdudlaşdırılmış şəxs tərəfindən avtomobil idarə edilməsinə görə cərimələr artırılır

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