Штрафы за нарушение правил охраны автодорог планируется увеличить более чем в пять раз

Штрафы за нарушение правил охраны автодорог планируется увеличить более чем в пять раз

Штрафы за нарушение правил содержания и охраны автомобильных дорог предложено увеличить более чем в пять раз.

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Штрафы за нарушение правил содержания и охраны автомобильных дорог предложено увеличить более чем в пять раз. Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В действующем варианте кодекса отмечено, что за нарушение правил содержания, охраны и благоустройства автомобильных дорог или несоздание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах должностные лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 150 манатов, юридические лица - на сумму от 1 000 до 2 000 манатов. Изменением предусмотрено, что за нарушение этих правил должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 800 манатов, юридические лица - на сумму от 2 000 до 3 000 манатов. Подпишитесь на наш Telegram канал