ШОС: Миссия признает прошедшие в Азербайджане выборы прозрачными и достоверными

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Миссия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает прошедшие в Азербайджане президентские выборы легитимными, прозрачными, достоверными и демократичными".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

Он отметил, что ШОС впервые в истории организации направила миссию наблюдателей в Азербайджанскую Республику.

"Мы констатируем, что в Азербайджанской Республике были созданы все необходимые условия для работы миссии по всестороннему и комплексному мониторингу подготовки и проведения выборов, что мы рассматриваем как подтверждение открытости, прозрачности и демократичности избирательного процесса в стране", - заявил Генсекретарь ШОС.

Миссия отметила широкое международное участие в наблюдении за выборами президента Азербайджана, а также высокую активность местных наблюдателей.

"Миссия констатирует, что выборы президента Азербайджанской Республики соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и принятым страной международным обязательствам. Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие выборы легитимными, прозрачными, достоверными и демократичными", - заявил генсекретарь ШОС.