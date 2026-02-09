Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Школе в Агдашском районе присвоено имя Фикрета Годжи

    Внутренняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 16:40
    Школе в Агдашском районе присвоено имя Фикрета Годжи

    Средней общеобразовательной школе села Котанарх Агдашского района присвоено имя народного поэта Фикрета Годжи.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

    Согласно документу, школе Агдашского района официально присвоено имя народного поэта Фикрета Годжи. Министерству науки и образования и исполнительной власти Агдашского района поручено решить вопросы, вытекающие из данного решения.

    Фикрет Годжа Азербайджан Али Асадов средняя школа
    Ağdaşın Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:58

    Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

    Финансы
    17:58

    В Баку обсудили роль Среднего коридора в региональной связности и торговле Европа–Азия

    Инфраструктура
    17:56
    Фото

    Азербайджан демонстрирует военную продукцию на международной выставке в Эр-Рияде

    Армия
    17:51

    Азербайджан перешел на следующий этап в качестве кандидата для ежегодных заседаний ВБ и МВФ

    Финансы
    17:47

    Сербия и ООН подписали новое рамочное соглашение о партнерстве в области развития

    Другие страны
    17:41

    Трех человек задержали за ложные угрозы устроить теракт в Москва-Сити

    В регионе
    17:37

    Представители НПО Азербайджана направили открытое письмо вице-президенту США

    Внешняя политика
    17:32
    Фото

    На Зимней Олимпиаде предотвращена провокация армянских фигуристов

    Индивидуальные
    17:27

    Завтра в Азербайджане усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    Лента новостей