Ağdaşın Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilib
Elm və təhsil
- 09 fevral, 2026
- 16:10
Ağdaş rayonu Kotanarx kənd tam orta ümumtəhsil məktəbinə Xalq şairi Fikrət Qocanın adı verilib.
"Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı Qərar imzalayıb.
Elm və Təhsil Nazirliyi və Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyətinə bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etmələri tapşırılıb.
