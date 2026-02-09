İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ağdaşın Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilib

    Elm və təhsil
    • 09 fevral, 2026
    • 16:10
    Ağdaşın Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilib

    Ağdaş rayonu Kotanarx kənd tam orta ümumtəhsil məktəbinə Xalq şairi Fikrət Qocanın adı verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı Qərar imzalayıb.

    Elm və Təhsil Nazirliyi və Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyətinə bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etmələri tapşırılıb.

    Ağdaş rayonu Kotanarx kənd tam orta məktəbi Nazirlər Kabineti Fikrət Qoca
    Школе в Агдашском районе присвоено имя Фикрета Годжи

