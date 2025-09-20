Шехид Эльсевер Гардашзаде, который всегда носил с собой флаг Азербайджана - РЕПОРТАЖ

19-20 сентября 2023 года армия Азербайджана обеспечила полный суверенитет страны в ходе локальной антитеррористической операции, длившейся всего 23 часа. Этот успех был достигнут ценой жизни наших шехидов. Одним из них был 19-летний солдат Эльсевер Гардашзаде из села Шаглакюча Лянкяранского района.

В подготовленном Report репортаже, семья, учителя и друзья шехида поделились воспоминаниями о нем.

Мать шехида рассказала, что Эльсевер всегда заботился о семье: "Даже будучи на службе он часто связывался с нами по телефону, чтобы узнать как мы. Он никогда не говорил о трудностях и убеждал нас, что все в порядке". Мать также вспоминает о патриотичности Эльсевера, о том что он всегда носил с собой флаг Азербайджана. Она отмечает, что когда нашли тело Эльсевера, при нем обнаружили два азербайджанских триколора.

Отец же говорит, что теперь понимает, что слова сына "Каждый проживет свою судьбу", сказанные во время последнего телефонного разговора, не были случайными. Через несколько дней семья получила известие о его гибели.

Школьные учителя вспоминают Эльсевера как образцового ученика с лидерскими качествами. Учитель истории особенно отмечает его слова: "Я сам напишу историю", произнесенные перед уходом на военную службу.

Сеявуш Агаев, друг Эльсевера, вспоминает, что он всегда с уважением относился к старшим, был отзывчивым и патриотичным молодым человеком: "До окончания его службы оставалось немного, но он намеревался остаться в армии. Это был путь, который он выбрал сам".

Эльсевер Гардашзаде погиб в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных армией Азербайджана в сентябре 2023 года, в направлении Агдама. Распоряжением президента он был награжден медалью "За Родину" и орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.