    Шахмар Гаджиев: Азербайджан продолжит вносить вклад в переход к возобновляемой энергии

    Внутренняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 14:38
    Шахмар Гаджиев: Азербайджан продолжит вносить вклад в переход к возобновляемой энергии

    Азербайджан продолжит вносить вклад в переход к возобновляемой энергии через Средний коридор.

    Как передает Report, об этом заявил заведующий отделом Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Шахмар Гаджиев на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

    По его словам, Средний коридор укрепляет потенциал стран Центральной Азии как в традиционной, так и в возобновляемой энергетике.

    "Средний коридор представляет собой важный потенциальный источник для транспортировки возобновляемой энергии. Эта концепция нацелена на развитие экономики региона путем создания новых логистических линий между Восточной Азией, Центральной Азией и Европой, а также создает возможности для импорта и экспорта возобновляемой энергии", - сказал он.

    Гаджиев отметил, что в целом концепция Среднего коридора не только расширяет логистические и транспортные возможности в сфере возобновляемой энергетики, но и создает новые возможности на энергетическом рынке.

