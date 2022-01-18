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СГБ: Вступившие в незаконные вооруженные формирования лица привлечены к ответственности

СГБ: Вступившие в незаконные вооруженные формирования лица привлечены к ответственности Служба госбезопасности (СГБ) привлекла к ответственности лиц, вступивших в незаконные вооруженные формирования в зарубежных странах.
Внутренняя политика
18 января 2022 г. 19:24
СГБ: Вступившие в незаконные вооруженные формирования лица привлечены к ответственности

Служба госбезопасности (СГБ) привлекла к ответственности лиц, вступивших в незаконные вооруженные формирования в зарубежных странах.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ, в результате проведенного службой расследования, были выявлены обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджана Гусейнов Сеймур Алиш оглу (1976 г. р.) и Новрузбеков Эльхан Аменулла оглу (1970 г. р.) покинули страну и прибыли в город Тегеран Исламской Республики Иран, а затем нелегальным путем перебрались на территорию других иностранных государств для участия в составе незаконных вооруженных формирований.

В ходе следствия выявлено, что С.Гусейнов вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, возглавляемого человеком по прозвищу "Абузяр", а Э.Новрузбеков в ряды возглавляемого Вусалом Гасымовым вооруженного формирования.

Задержанные привлечены к ответственности по статьям 12.1 и 279.1 (участие в деятельности вооруженных формирований за пределами Азербайджана) УК АР.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

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Версия на английском языке State Security Service arrests members of foreign illegal armed formations
Версия на азербайджанском языке DTX: "Xarici ölkələrdə qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulan şəxslər məsuliyyətə cəlb ediliblər"

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