СГБ: Вступившие в незаконные вооруженные формирования лица привлечены к ответственности

Служба госбезопасности (СГБ) привлекла к ответственности лиц, вступивших в незаконные вооруженные формирования в зарубежных странах.

Служба госбезопасности (СГБ) привлекла к ответственности лиц, вступивших в незаконные вооруженные формирования в зарубежных странах.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ, в результате проведенного службой расследования, были выявлены обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджана Гусейнов Сеймур Алиш оглу (1976 г. р.) и Новрузбеков Эльхан Аменулла оглу (1970 г. р.) покинули страну и прибыли в город Тегеран Исламской Республики Иран, а затем нелегальным путем перебрались на территорию других иностранных государств для участия в составе незаконных вооруженных формирований.

В ходе следствия выявлено, что С.Гусейнов вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, возглавляемого человеком по прозвищу "Абузяр", а Э.Новрузбеков в ряды возглавляемого Вусалом Гасымовым вооруженного формирования.

Задержанные привлечены к ответственности по статьям 12.1 и 279.1 (участие в деятельности вооруженных формирований за пределами Азербайджана) УК АР.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.