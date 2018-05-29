СГБ и Генпрокуратура распространили совместное заявление

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура распространили совместное заявление.

Как сообщается Report, в совместном заявлении отмечается, что в результате проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности 5 февраля 2018 года оперативно-розыскных мероприятий были задержаны Мехман Шакир оглу Агарзаев и Нариман Тельман оглу Садыгов, которые в составе организованной группы пытались контрабандным путем доставить на территорию Азербайджанской Республики с территории Исламской Республики Иран наркотические вещества в крупном размере - 1565,50 г героина, 500 таблеток метадона, психотропных веществ в крупном размере - 307,34 г метамфетамина.

По факту начато уголовное дело, в отношении Наримана Садыгова и Мехмана Агарзаева суд избрал меру пресечения в виде ареста.

В ходе продолжившихся мероприятий в доме жителя города Ширван Хаяла Гусейнага оглу Абдуллаева, причастность которого к преступным деяниям совместно с задержанными лицами была установлена, был проведен обыск - обнаружено и изъято 77,4 г (258 таблеток) сильнодействующего вещества прегабалин. Х.Абдуллаев по делу был привлечен в качестве обвиняемого, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

В ходе расследования выяснилось, что сотрудник Ширванского городского отдела Службы государственной безопасности Ровшан Фирудин оглу Агаев и вошедший с ним в сговор Матлаб Сабир оглу Амиров мошенническим путем забрали у жительницы города Ширван Сарайханым Надир гызы Абдуллаевой крупную сумму денег.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по уголовному делу, возбужденному по фактам, Р.Агаев был исключен из органов Службы государственной безопасности, М.Амиров и Р.Агаев задержаны по делу в качестве подозреваемых.

В настоящее время в связи с пропажей без вести С.Абдуллаевой соответствующими структурами министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры продолжаются необходимые и неотложные оперативно-следственные мероприятия.