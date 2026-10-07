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    Севлид Хуртич: Вопрос пропавших без вести должен быть выше политики

    Внутренняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 13:10
    Севлид Хуртич: Вопрос пропавших без вести должен быть выше политики

    Вопрос пропавших без вести должен быть выше политики, разногласий и любых политических интересов.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр по правам человека и делам беженцев Боснии и Герцеговины Севлид Хуртич на IV Международной конференции по вопросам пропавших без вести лиц.

    "Сегодня мы говорим не только о пропавших без вести, но и о людях, чьи имена не стерлись, о семьях, которые не перестали ждать, и о праве каждого человека знать, где находятся его отец, мать, ребенок или сестра", - сказал министр.

    Он напомнил, что во время войны в Боснии и Герцеговине десятки тысяч людей пропали без вести.

    "Для семьи, чей близкий до сих пор не найден, пропавший без вести - не цифра. Для матери, которая ждет своего сына, это не статистика. Для ребенка, который никогда не знал своего родителя, это не просто нераскрытое дело. Это рана, которая не заживает десятилетиями", - подчеркнул министр.

    По его словам, проблема пропавших без вести касается не только прошлого. Это вопрос прав человека, достоинства и ответственности перед будущим.

    Он призвал продолжить инвестиции в судебно-медицинские возможности, современные технологии, базы данных, подготовку специалистов и деятельность структур, занимающихся вопросами пропавших без вести.

    Пропавшие без вести Босния и Герцеговина
    Bosniyalı nazir: İtkin düşmüş şəxslər məsələsi siyasi maraqlardan üstün tutulmalıdır
    Bosnian minister: Issue of missing persons must be above political interests
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