Сергей Марков: В ходе парламентских выборов в Азербайджане не увидел негативных явлений

19:45

Парламентские выборы в Азербайджане прошли в условиях прозрачности, никаких негативных моментов нами не зафиксировано.

Об этом Report заявил российский наблюдатель, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Он отметил, что в ходе наблюдения за процессом голосования не увидел никаких негативных явлений.

"Конечно, явка избирателей была не такой, как на президентских выборах. Но это понятно, причины известны", - сказал Марков.

Политолог поздравил азербайджанский народ с проведением парламентских выборов на всей территории страны: "Это важное историческое событие. Я верю, что новый парламент оправдает доверие".