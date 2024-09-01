Сергей Марков: В ходе парламентских выборов в Азербайджане не увидел негативных явлений

Парламентские выборы в Азербайджане прошли в условиях прозрачности, никаких негативных моментов нами не зафиксировано.
Об этом Report заявил российский наблюдатель, директор Центра политических исследований Сергей Марков.
Он отметил, что в ходе наблюдения за процессом голосования не увидел никаких негативных явлений.
"Конечно, явка избирателей была не такой, как на президентских выборах. Но это понятно, причины известны", - сказал Марков.
Политолог поздравил азербайджанский народ с проведением парламентских выборов на всей территории страны: "Это важное историческое событие. Я верю, что новый парламент оправдает доверие".