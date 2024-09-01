Сергей Хоменко: На выборах в Азербайджане обеспечен общественный порядок

На выборах обеспечен общественный порядок, избирательные участки оборудованы в соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана.

На выборах обеспечен общественный порядок, избирательные участки оборудованы в соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана.

Об этом карабахскому бюро Report сообщил заместитель председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Хоменко.

“В Азербайджане сегодня действительно праздничный день. Мне, находясь на территории Азербайджанской Республики, удалось уже пообщаться с представителями юридического сообщества и со студентами, с военными, со спортивной общественностью. Все они этот день ждали как день искреннего народного волеизъявления”, - отметил он.

Он добавил, что избиратели понимают степень ответственности, которая лежит на каждом гражданине Азербайджана за выборы в Милли Меджлис.

“Все говорили о том, что в парламенте должны быть те люди, которые являются истинными патриотами Азербайджана”, - сказал он.

Хоменко также указал на заметный прогресс в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

“Весьма символично, что мы находимся на той территории, которая сейчас восстанавливается после военных действий. И видно тот прогресс, который есть Карабахской земле….Еще хочу обратить внимание на высокую степень организованности. Те избирательные участки, которые мы посетили, оборудованы в соответствии с избирательным кодексом Азербайджана, обеспечен общественный порядок”, - сказал он.

"Причем мы проехали фактически большое расстояние от Баку до Физули. И везде наблюдаются праздничные настроения людей, тот порядок, который должен присутствовать в день выборов”, - подчеркнул Хоменко.