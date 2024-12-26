AZAL выплатит семьям погибших в авиакатастрофе 40 тысяч манатов

20:53

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Актау по 40 тысяч манатов в качестве компенсации.

Как сообщает Report, кроме того, все пассажиры получат соответствующие страховые выплаты согласно законодательству Азербайджанской Республики и передовой международной практике.

Решением Наблюдательного совета AZAL установлено, что каждому пострадавшему в результате крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" на территории Республики Казахстан 25.12.2024, будет выплачена компенсация в размере 20 тыс. манатов, а семьям каждого погибшего - 40 тыс. манатов.