Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратам
Внутренняя политика
- 11 сентября, 2025
- 13:48
Кабмин внес изменения в правила обеспечения лекарственными препаратами граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал глава правительства Али Асадов.
Согласно постановлению, в перечень лекарственных препаратов, предоставляемых бесплатно по рецептам, теперь включены и психотропные вещества, используемые в медицине в качестве лекарственных средств.
Кроме того, данное правило распространяется также на лиц, участвовавших в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана, и семьи шехидов.
