Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратам

    Внутренняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 13:48
    Кабмин внес изменения в правила обеспечения лекарственными препаратами граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал глава правительства Али Асадов.

    Согласно постановлению, в перечень лекарственных препаратов, предоставляемых бесплатно по рецептам, теперь включены и психотропные вещества, используемые в медицине в качестве лекарственных средств.

    Кроме того, данное правило распространяется также на лиц, участвовавших в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана, и семьи шехидов.

    Bir sıra şəxslərə dərman vasitəsi kimi psixotrop maddələr pulsuz veriləcək
    Families of Martyrs, Chernobyl Veterans to get access to free psychotropic medicines

