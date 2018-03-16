Семи отделениям полиции Баку дан статус отдела - ЭКСКЛЮЗИВ

16 марта, 2018 14:03

© Report Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Семи отделениям полиции Баку дан статус отдела. Как сообщает Report, приказ в связи с этим подписал министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов. Статус отдела получили нижеследующие отделения: 1-е отделение полиции Хазарского районного управления полиции 12-е отделение полиции Сабунчинского районного управления полиции 17-е отделение полиции Наримановского районного управления полиции 22-е отделение полиции Насиминского районного управления полиции 25-е отделение полиции Низаминского районного управления полиции 29-е отделение полиции Ясамальского районного управления полиции 30-е отделение полиции Сураханского районного управления полиции.