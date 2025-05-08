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"Səhiyyə TV" меняет название

"Səhiyyə TV" меняет название 16:32
Внутренняя политика
8 мая 2025 г. 16:55
Səhiyyə TV меняет название

Телеканал "Səhiyyə TV" меняет название на "Saf TV".

Об этом Report сообщили в Аудиовизуальном совете.

По информации Совета сегодня на заседании обсуждались два вопроса.

В частности, было рассмотрено обращение ООО "Səhiyyə TV" об изменении названия телеканала на "Saf TV". После обсуждений по данному обращению принято положительное решение.

На заседании также на основании обращения "Общественной телерадиовещательной компании" и в соответствии с информацией, полученной от Государственного управления радиочастот, принято решение о выделении радиочастоты 91,3 МГц для вещания программ "Общественного радио" с радиотелевизионной вещательной станции "Туршсу", расположенной на территории Шушинского района, в пользование "Общественной телерадиовещательной компании".

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Версия на азербайджанском языке  "Səhiyyə TV"nin adı dəyişdirilib

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