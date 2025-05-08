"Səhiyyə TV" меняет название

16:32

Телеканал "Səhiyyə TV" меняет название на "Saf TV".

Об этом Report сообщили в Аудиовизуальном совете.

По информации Совета сегодня на заседании обсуждались два вопроса.

В частности, было рассмотрено обращение ООО "Səhiyyə TV" об изменении названия телеканала на "Saf TV". После обсуждений по данному обращению принято положительное решение.

На заседании также на основании обращения "Общественной телерадиовещательной компании" и в соответствии с информацией, полученной от Государственного управления радиочастот, принято решение о выделении радиочастоты 91,3 МГц для вещания программ "Общественного радио" с радиотелевизионной вещательной станции "Туршсу", расположенной на территории Шушинского района, в пользование "Общественной телерадиовещательной компании".