Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в неповрежденном состоянии американского военного беспилотника MQM-170 вблизи Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

По заявлению ВМС КСИР, иранские силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы перехватили управление беспилотником к югу от острова Кешм и принудительно посадили его.

"Это четвертый беспилотник данного типа, захваченный в неповрежденном состоянии командованием радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации ВМС КСИР", - говорится в заявлении.

Общее число беспилотников, перехваченных подразделениями ПВО корпуса в неповрежденном состоянии в районе Ормузского пролива, достигло восьми.

По утверждению КСИР, американский аппарат выполнял задачи по выявлению и отслеживанию иранских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.