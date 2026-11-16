Иран сообщил о захвате американского военного беспилотника вблизи Ормуза
- 16 ноября, 2026
- 14:17
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в неповрежденном состоянии американского военного беспилотника MQM-170 вблизи Ормузского пролива.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на государственное телевидение Ирана.
По заявлению ВМС КСИР, иранские силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы перехватили управление беспилотником к югу от острова Кешм и принудительно посадили его.
"Это четвертый беспилотник данного типа, захваченный в неповрежденном состоянии командованием радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации ВМС КСИР", - говорится в заявлении.
Общее число беспилотников, перехваченных подразделениями ПВО корпуса в неповрежденном состоянии в районе Ормузского пролива, достигло восьми.
По утверждению КСИР, американский аппарат выполнял задачи по выявлению и отслеживанию иранских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.