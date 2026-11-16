Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценил макроэкономическую ситуацию в Казахстане и отметил значительный потенциал дальнейшего роста экономики страны.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу правительства РК, об этом заявила глава миссии МВФ по Казахстану Амина Лареш на встрече с премьер-министром Олжасом Бектеновым.

В ходе переговоров стороны подвели итоги работы миссии фонда и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе вопросы совершенствования экономической политики, развития инфраструктуры и привлечения инвестиций.

Олжас Бектенов рассказал о проводимых в стране институциональных реформах, развитии цифровой экономики и мерах по обеспечению устойчивого экономического роста.

Глава миссии МВФ Амина Лареш отметила значительный экономический потенциал Казахстана и выразила надежду, что рекомендации Фонда будут способствовать дальнейшему развитию страны с учетом потребностей населения.

Согласно октябрьскому прогнозу МВФ, экономика Казахстана продолжит стабильный рост по итогам 2026 года, а в 2027 году ожидается его ускорение.

По данным правительства, за январь–октябрь текущего года ВВП Казахстана вырос на 4,5%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 4,9%, достигнув 18,3 трлн тенге ($41,19 млрд). Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в фармацевтической промышленности - 50,9% и машиностроении - 22,2%. В сельском хозяйстве рост составил 5,2%.

В МВФ также отметили устойчивость экономик стран Центральной Азии к внешним вызовам. Среди ключевых приоритетов названы обеспечение ценовой стабильности, согласование бюджетной и денежно-кредитной политики, восстановление бюджетных резервов и диверсификация торговли.

По итогам встречи правительство Казахстана подтвердило готовность продолжить сотрудничество с МВФ. Представленные фондом рекомендации будут рассмотрены профильными государственными органами.