Азербайджан примет 27-й конгресс WPC Energy, который пройдет в 2030 году в Баку.

Как сообщает Report, меморандум о взаимопонимании по организации мероприятия подписали WPC Energy и Национальный комитет WPC Energy Азербайджана.

Документ был подписан в ходе встречи в Министерстве энергетики Азербайджана министром энергетики Парвизом Шахбазовым и президентом WPC Energy Педро Мирасом.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями о подготовке к конгрессу, организационных вопросах и направлениях сотрудничества в преддверии мероприятия.

Министр энергетики отметил, что проведение конгресса WPC Energy в Азербайджане, который является колыбелью мировой нефтяной промышленности, имеет особое значение с точки зрения возвращения этого авторитетного международного мероприятия к своим историческим истокам.

"Проведение в 2030 году конгресса в Азербайджане, где впервые в мире началась промышленная добыча нефти и были внедрены важные инновации в нефтяной отрасли, имеет как историческое, так и стратегическое значение. Богатый опыт Бакинской энергетической недели, проводимой более 30 лет, а также успехи нашей страны в организации международных мероприятий создают прочную основу для проведения 27-го конгресса WPC Energy на высоком уровне. Мы верим, что конгресс в Баку, объединив историческое наследие энергетической отрасли и современные направления ее развития, внесет значительный вклад в глобальный энергетический диалог и расширение международного сотрудничества", - сказал министр.

Президент WPC Energy Педро Мирас выразил удовлетворение тем, что Азербайджан примет 27-й конгресс организации в 2030 году.

"Азербайджан сыграл важную роль в истории и развитии мировой энергетической отрасли. Постоянный вклад страны в международный энергетический диалог придает проведению этого значимого мероприятия особую важность. Конгресс объединит представителей правительств разных стран, руководителей энергетических компаний, экспертов и другие заинтересованные стороны, предоставив важную возможность для обмена мнениями, обсуждения общих вызовов и поиска практических решений для будущего энергетики. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с нашими азербайджанскими партнерами для успешного проведения конгресса в Баку и возможности приветствовать глобальное сообщество WPC Energy в Азербайджане", - заявил он.

Отметим, что проведение 27-го конгресса WPC Energy в Азербайджане в 2030 году было официально подтверждено 21 апреля 2026 года. Конгресс, история которого берет начало в 1933 году и который проводится раз в два года, является одной из наиболее авторитетных энергетических площадок мира. Он объединяет представителей 60 стран, на долю которых приходится 96% мирового производства и потребления энергии.