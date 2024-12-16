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Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник сотрудников МЧС

Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник сотрудников МЧС Сегодня, 16 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Внутренняя политика
16 декабря 2024 г. 13:09
Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник сотрудников МЧС

Сегодня, 16 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Как сообщает Report, за 19 лет своей деятельности министерство осуществило масштабные мероприятия по своевременному выявлению, предотвращению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных происшествий, созданию сети в сфере чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, защите населения и территорий от природных и техногенных катастроф, возможных террористических актов и тд.

Были проведены мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры информационных технологий МЧС, организации электронных услуг, создан Центр управления в кризисных ситуациях и горячая линия "112".

Спасательные отряды МЧС активно участвовали в тушении лесных пожаров в Израиле, Грузии и Турции. В феврале прошлого года силы оперативного реагирования МЧС участвовали в спасательных работах в Турции с целью ликвидации последствий сильного землетрясения в этой стране и поддержке поисково-спасательных операций. Спасательный отряд МЧС численностью 760 человек работал в Кахраманмараше, Хатае и других городах Турции после землетрясения.

Напомним, что президент Ильхам Алиев 16 декабря 2005 года подписал распоряжение о создании Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün FHN işçilərinin peşə bayramı günüdür

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