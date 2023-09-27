О нас

Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти

Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся для предотвращения военных провокаций и военной активности Армении против Азербайджана, обеспечения безопасности мирного населения.
Внутренняя политика
27 сентября 2023 г. 00:00
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти

Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся для предотвращения военных провокаций и военной активности Армении против Азербайджана, обеспечения безопасности мирного населения.

Как передает Report, День памяти отмечается в Азербайджане уже третий год.

В этот день центральные и местные органы запланировали ряд мероприятий по всей стране, память шехидов будет почтена и за пределами Азербайджана.

Как и в прошлом году, в День памяти шехиды будут с глубоким почтением поминаться в действующих в Азербайджане храмах - мечетях, церквях, синагогах, будут произнесены молитвы за упокой их душ.

В 12:00 светлая память всех павших за территориальную целостность Азербайджана будет почтена минутой молчания.

Таким образом Азербайджан с благодарностью почтит память героев Отечественной войны, память шехидов и гази.

Следует отметить, что День памяти ежегодно отмечается в Азербайджане согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к военнослужащим, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни во имя защиты территориальной целостности нашей страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanda Anım Günüdür
Версия на английском языке Today marks Commemoration Day in Azerbaijan

Самое важное

Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2023 г. 00:00
Завершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
ФотоЗавершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
26 сентября 2023 г. 13:23
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
25 сентября 2023 г. 22:58
Дан официальный обед в честь президента Турции
Дан официальный обед в честь президента Турции
25 сентября 2023 г. 19:08
Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди
Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди
25 сентября 2023 г. 17:46
Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет
Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет
25 сентября 2023 г. 17:19
Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода Игдыр-Нахчыван придаст новый импульс нашим отношениям
Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода "Игдыр-Нахчыван" придаст новый импульс нашим отношениям
25 сентября 2023 г. 17:17
Подписан протокол о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван
Подписан протокол о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван
25 сентября 2023 г. 16:38
В Нахчыване состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
В Нахчыване состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
25 сентября 2023 г. 16:35
В Нахчыване состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один
В Нахчыване состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один
25 сентября 2023 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi