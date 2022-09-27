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Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти

Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся для предотвращения военных провокаций и военной активности Армении против Азербайджана, обеспечения безопасности мирного населения.
Внутренняя политика
27 сентября 2022 г. 00:01
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти

Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся для предотвращения военных провокаций и военной активности Армении против Азербайджана, обеспечения безопасности мирного населения.

Как передает Report, День памяти отмечается в Азербайджане уже второй год.

В этот день центральные и местные органы запланировали ряд мероприятий по всей стране, память шехидов будет почтена и за пределами Азербайджана.

Как и в прошлом году, в День памяти шехиды будут с глубоким почтением поминаться в действующих в Азербайджане храмах - мечетях, церквях, синагогах, будут произнесены молитвы за упокой их душ.

В 12:00 светлая память всех павших за территориальную целостность Азербайджана будет почтена минутой молчания.

Таким образом Азербайджан с благодарностью почтит память героев Отечественной войны, память шехидов и гази.

Следует отметить, что День памяти ежегодно отмечается в Азербайджане согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к военнослужащим, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни во имя защиты территориальной целостности нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanda Anım Günüdür
Версия на английском языке Azerbaijan marks Commemoration Day 

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