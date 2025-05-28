Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости

Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости.

Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости.

Как напоминает Report, минуло 107 лет со дня создания 28 мая 1918 года первого светского, демократического государства на мусульманском Востоке - Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

День Независимости вот уже пятый год отмечается и на освобожденных от оккупации землях.

В 1917 году в результате произошедшей в России Февральской революции была свергнута монархия. В бывшей империи началось национально-освободительное движение народов, угнетенных царизмом. 28 мая 1918 года была создана Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920) - первое на мусульманском Востоке светское демократическое государство.

АДР, основу которой заложил Мамед Эмин Расулзаде, была примером первой в тюркском и в исламском мире парламентской республики и первого демократического, правового и светского государства.

Первым главой временного правительства Азербайджана был Фатали Хан Хойский. После 10-дневной работы в Тбилиси Национальный Совет был переведен в Гянджу. Только в сентябре 1918 года, после изгнания под руководством турецкой армии из Баку дашнакско-российских сил, национальное правительство переехало из Гянджи в Баку.

За недолгое существование независимая Азербайджанская Республика достигла больших успехов. Впервые было признано избирательное право женщин, провозглашено равенство между мужчинами и женщинами, созданы национальная армия, валюта, банк, налажены международные связи, обеспечено официальное признание независимости Азербайджана международной общественностью, обеспечена территориальная целостность страны, проведены экономические реформы и пр.

Первым, кто официально признал Азербайджанскую Демократическую Республику, было Османское государство (4 июня 1918 года).

9 ноября 1918 года по предложению М.Э.Расулзаде был принят трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики. До этого флаг АДР был красного цвета.

В напряженной и сложной общественно-политической обстановке АДР просуществовала всего 23 месяца. К сожалению, независимая Азербайджанская Республика была свергнута большевиками. Советская Россия принудительно ввела Азербайджан в свой состав. После распада СССР в 1991 году Азербайджан вновь объявил о своей независимости.

В Баку установлен памятник Декларации Независимости Азербайджанской Демократической Республики.

Отметим, что День независимости с 1991 года по 2021 год именовался День Республики. На пленарном заседании парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон "О Дне независимости". В тот же день закон "О Дне независимости" был утвержден президентом Ильхамом Алиевым.

После утверждения закона наименование 28 мая – День Республики было изменено на День независимости.

День независимости Азербайджана является нерабочим днем и ежегодно отмечается как праздник.