Сегодня начинаются региональные форумы Национального форума НПО

Сегодня начинаются региональные форумы Азербайджанского национального форума НПО.

С сегодняшнего дня начинается проведение региональных форумов Азербайджанского национального форума НПО.

Как передает Report, первое мероприятие пройдет в городе Лянкяран.

На форум соберутся представители неправительственных организаций, представляющих южный регион страны. Президент Национального форума НПО Рауф Зейни сообщил, что основная цель проведения региональных форумов - оценка потребностей и ситуации в регионах.

Отметим, что региональные форумы планируется провести 26 декабря в Губе, 27 декабря в Шеки, 29 декабря в Гяндже и 8 января 2024 года в городе Нахчыван.

10 января Национальный форум НПО Азербайджана проведет в Баку Общереспубликанский форум.