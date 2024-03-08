Сегодня Международный женский день - 8 Марта

Сегодня Международный женский день - 8 Марта.

Сегодня Международный женский день - 8 Марта.

Как сообщает Report , женский день широко отмечается и в Азербайджане.

Как и в предыдущие годы, в этом году президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю Международного женского дня.

В поздравлении главы государства говорится, что наш народ на протяжении всей своей многовековой истории считал женщину олицетворением возвышенности и всегда проявлял к ней глубокое уважение. В судьбоносные, решающие моменты нашего прошлого азербайджанские женщины всегда достойно выполняли свою миссию.

Также в поздравлении было сказано, что достойное сохранение до наших дней богатых морально-нравственных ценностей тесно связано с нашими матерями. Азербайджанские женщины, отличающиеся красотой, нежностью и благородством, также вписали яркие страницы в нашу историю, проявив героизм и отвагу. Во все судьбоносные моменты испытаний они всегда являлись настоящей моральной опорой нашему обществу, еще раз доказали это своей самоотверженностью во время 44-дневной Отечественной войны.

Из родившихся в прошлом году 112,6 тыс. новорожденных 46,9% составляют девочки. 82,7% учителей в общеобразовательных учреждениях страны - женщины. В средних специальных учебных заведениях этот показатель составляет 79,4%, в высших учебных заведениях - 58,7%. Две трети врачей в стране также женщины. 46,6% обучающихся в общеобразовательных учреждениях страны - девочки. 62,5% студентов средних специальных учебных заведений и половина студентов вузов также являются девушками.

Женщины играют исключительную роль в развитии науки. 59,2% научных работников - женщины.

За последние 10 лет число женщин, имеющих степень доктора наук, увеличилось в 1,6 раза, а доктора философии - в 1,5 раза. 7 действительных членов и 9 членов-корреспондентов Национальной академии наук Азербайджана - женщины.

Азербайджанские женщины активно участвуют в социально-экономической жизни страны, их удельный вес в общей численности занятого населения примерно составляет 47,9%. Удельный вес женщин среди госслужащих составляет 29,4%, среди частных предпринимателей - 22,7%.

Растет и число женщин-депутатов в Милли Меджлисе страны. Если в 1990 году женщины составляли 4,3% от общего числа депутатов, в 2000 году - 10,7%, то сегодня этот показатель составляет 17,9%.

Кроме того, если в 2008 году доля женщин в общем числе обладателей водительских прав составляла 4,6%, то в 2023 году она увеличилась до 12%.

Напомним, что история женского движения началась с протеста в 1857 году женщин Нью-Йорка против 12-часового рабочего дня. В 1910 году немецкой социалистке Кларе Цеткин удалось добиться празднования 8 марта как дня женщин мира. В 1977 году этот день был официально одобрен ООН как Международный женский день.

Согласно статье 105 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, 8 Марта считается в стране нерабочим днем.