    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    Сегодня - Международный день пропавших без вести

    Внутренняя политика
    • 30 августа, 2025
    • 09:05
    Сегодня - Международный день пропавших без вести

    Ежегодно 30 августа в мире отмечается Международный день жертв насильственного исчезновения, или День пропавших без вести.

    Как отмечает Report, в связи с этим 30 августа во всем мире вспоминают сотен тысяч людей, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, насилия, миграции и стихийных бедствий.

    Несмотря на завершение армяно-азербайджанского конфликта, более 3 тысяч наших соотечественников, взятых в плен и заложники Арменией во время конфликта, до сих пор числятся пропавшими без вести.

    Арменией были грубо нарушены нормы международного права, в том числе требования международного гуманитарного права. Армянские оккупанты подвергали заложников уму непостижимым пыткам, многие из них погибли под пытками. Тела этих несчастных так до сих пор и не были переданы азербайджанской стороне.

    Каждое государство имеет обязательство по расследованию преступления и нарушения прав человека, привлечению виновных к ответственности, предотвращению повторения таких нарушений, а также обеспечению прав семей жертв.

    Азербайджан принимает необходимые меры для выяснения судеб пропавших без вести граждан и обеспечения прав их семей, руководствуясь международным правом и национальным законодательством. В стране действует Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан. Она занимается возвращением военнопленных и заложников на родину, поиском пропавших без вести, координирует действия государственных органов, общественных и международных организаций, собирает и систематизирует информацию о военнопленных, пропавших без вести и заложниках, а также выполняет другие возложенные на нее задачи.

    Азербайджан на международном уровне работает над привлечением глобального внимания к вопросу пропавших без вести и взятых в заложники людей. По инициативе Азербайджана в Генеральной Ассамблее ООН каждые два года принимается резолюция "О пропавших без вести лицах". Азербайджан также является основным инициатором резолюции "Об освобождении женщин и детей, взятых в заложники во время вооруженных конфликтов", принятой Комиссией ООН по положению женщин.

    День пропавших без вести   Азербайджан   деятельность  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bu gün Beynəlxalq İtkinlər Günüdür
    Английская версия Английская версия
    International Day of the Disappeared marked worldwide

    Последние новости

    10:28

    В России пожар в частном доме унес жизни троих человек

    Другие страны
    10:08

    Азербайджанская нефть подорожала на 0,62%

    Энергетика
    10:02

    Фонд образовательных студенческих кредитов выбрал аудитора

    Финансы
    09:49

    Незаконная вырубка деревьев в Баку и Исмаиллы нанесла ущерб на 13 тыс. манатов

    Экология
    09:48

    Генштаб Украины заявил о поражении нефтяных объектов РФ

    Другие страны
    09:37

    Премьер Канады осудил нападение на пожилую еврейскую женщину в Оттаве

    Другие страны
    09:34

    В Нахчыване мужчина обманул около 40 человек на 35 тыс. манатов

    Происшествия
    09:31

    В Индонезии три человека погибли в результате поджога здания городского совета

    Другие страны
    09:24

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.08.2025)

    Финансы
    Лента новостей