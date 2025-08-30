Сегодня - Международный день пропавших без вести

Ежегодно 30 августа в мире отмечается Международный день жертв насильственного исчезновения, или День пропавших без вести.

Как отмечает Report, в связи с этим 30 августа во всем мире вспоминают сотен тысяч людей, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, насилия, миграции и стихийных бедствий.

Несмотря на завершение армяно-азербайджанского конфликта, более 3 тысяч наших соотечественников, взятых в плен и заложники Арменией во время конфликта, до сих пор числятся пропавшими без вести.

Арменией были грубо нарушены нормы международного права, в том числе требования международного гуманитарного права. Армянские оккупанты подвергали заложников уму непостижимым пыткам, многие из них погибли под пытками. Тела этих несчастных так до сих пор и не были переданы азербайджанской стороне.

Каждое государство имеет обязательство по расследованию преступления и нарушения прав человека, привлечению виновных к ответственности, предотвращению повторения таких нарушений, а также обеспечению прав семей жертв.

Азербайджан принимает необходимые меры для выяснения судеб пропавших без вести граждан и обеспечения прав их семей, руководствуясь международным правом и национальным законодательством. В стране действует Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан. Она занимается возвращением военнопленных и заложников на родину, поиском пропавших без вести, координирует действия государственных органов, общественных и международных организаций, собирает и систематизирует информацию о военнопленных, пропавших без вести и заложниках, а также выполняет другие возложенные на нее задачи.

Азербайджан на международном уровне работает над привлечением глобального внимания к вопросу пропавших без вести и взятых в заложники людей. По инициативе Азербайджана в Генеральной Ассамблее ООН каждые два года принимается резолюция "О пропавших без вести лицах". Азербайджан также является основным инициатором резолюции "Об освобождении женщин и детей, взятых в заложники во время вооруженных конфликтов", принятой Комиссией ООН по положению женщин.