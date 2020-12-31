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Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира 31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира.
Внутренняя политика
31 декабря 2020 г. 00:04
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, этот праздник играет важную роль в укреплении связей между азербайджанцами всего мира, усилении их единства и солидарности.

Празднование этого дня стало необходимостью и моральной потребностью азербайджанцев всего мира.

Эта тенденция проявляет себя на высоком уровне в странах Европы, в которых проживает и осуществляет деятельность большое число азербайджанцев. Это является следствием того, что организации азербайджанских диаспор в Европе последовательны в мобилизации сил, что имеет важное значение с позиции объединения отдельных членов общества в различные структуры в Европе как в одной из цивилизованных частей мира.

День солидарности азербайджанцев мира отмечается нашими соотечественниками в более чем 70 странах мира. Этот день стал самым важным праздником для азербайджанской диаспоры, отстранив на второй план Новый год. День солидарности отмечают даже представители диаспоры, не являющиеся азербайджанцами, но родившиеся и выросшие в Азербайджане.

Азербайджанцы на протяжении тысячелетий проживали на исторической территории Азербайджана, внося большой вклад в мировую цивилизацию. В результате войн, революций, военных конфликтов, идущих в мире различных общественно-политических процессов Азербайджан был расчленен, часть азербайджанцев была изгнана из родных земель, депортирована, разлучена друг с другом. Некоторые азербайджанцы в поисках работы или с целью получения образования покинули родную землю и обосновались в других странах. Таким образом, азербайджанцы из исторических земель Азербайджана рассеялись по всему миру. В России, Украине, в других странах Содружества независимых государств, прибалтийских странах, Европе, Америке, странах Востока образовались азербайджанские общины.

Основы Дня солидарности азербайджанцев всего мира были заложены в конце декабря 1989 года во время разрушения границ (границы СССР) в Нахчыване. Между Северным и Южным Азербайджаном были разрушены пограничные столбы. В это время в Стамбуле проходила Конференция тюркоязычных народов. На этой конференции также было принято решение о проведении Дня солидарности азербайджанцев всего мира.

16 декабря 1991 года в Нахчыване Гейдар Алиев, в то время занимающий пост председателя Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики, учитывая важность единства азербайджанцев всего мира, объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев всего мира.

Таким образом, 31 декабря отмечается дорогой для всех азербайджанцев праздник - День солидарности азербайджанцев мира. Это день является гордостью для азербайджанцев всего мира.

Как всегда, и в этом году президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира с Днем солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günüdür

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