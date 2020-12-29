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Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
Внешняя политика
29 декабря 2020 г. 18:30
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира, основа которого была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, передаю вам самые искренние пожелания.

Мы завершаем 2020 год в условиях напряженной борьбы с пандемией коронавируса во всем мире. Правительство Азербайджана с первых дней осуществило последовательные меры, чтобы выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями. Эти действия, а также гуманитарная помощь Азербайджана нуждающимся в поддержке государствам были высоко оценены Всемирной организацией здравоохранения.

По инициативе Азербайджана как председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Движения неприсоединения, где представлены 120 государств, в видеоформате состоялись саммиты обоих институтов, посвященные борьбе с COVID-19.

В декабре текущего года по инициативе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения, которая была поддержана более чем 150 государствами, на уровне глав государств и правительств состоялась Специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН против коронавируса. Это – наглядный показатель активного участия Азербайджана в глобальных процессах, уважения к нашей стране и ее международной поддержки.

Подстрекательские заявления и действия Армении, подорвавшие процесс переговоров, военная провокация, совершенная ею в июле в товузском направлении государственной границы, концентрация войск на линии соприкосновения, отправка диверсионных групп для совершения террористических актов свидетельствовали о ее очередных грязных намерениях. В сентябре нынешнего года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН международная общественность была предупреждена о том, что Армения готовится к новой войне.

27 сентября в ответ на военную агрессию, развязанную Арменией против нашей страны, азербайджанский народ поднялся на Отечественную войну. Победоносная азербайджанская армия в течение 44 дней, каждое мгновение которых полны героизма, нанесла врагу сокрушительное поражение и восстановила территориальную целостность нашей страны. Славная Победа, которая вечно будет жить в истории нашей национальной государственности и в памяти народа, была достигнута благодаря высокому профессионализму нашей армии и напряженной политико-дипломатической деятельности.

Операция "Железный кулак", которую наша армия осуществила в крайне сложных с территориально-рельефной точки зрения условиях и в короткий срок, попав в мировую военную историю, изучается ведущими военными центрами и специалистами.

Грандиозный парад Победы, проведенный 10 декабря на площади Азадлыг в Баку, продемонстрировал политическое, экономическое и военное могущество Азербайджанского государства, волю нашего народа, стремление армии к победе, нерушимый боевой дух солдат и офицеров.

Еще раз выражаю глубокую признательность всему личному составу нашей победоносной армии, подарившей народу чувство национальной гордости и чести, радость Победы, поднявшей наш трехцветный флаг на освобожденных от оккупации землях, в священной Шуше, являющейся венцом Карабаха. Склоняю голову перед бессмертной душой наших шехидов, прошу Аллаха упокоить их души, желаю раненным военнослужащим скорейшего исцеления.

В ходе Отечественной войны Азербайджан, сказав свое слово на международном информационном пространстве, предотвратил проводимые против нашей страны кампании дезинформации, довел до внимания международной общественности вандализм Армении и ее политику террора против гражданских лиц.

Уверен, что в кратчайшее время мы превратим родной Карабах, полностью разрушенный в результате оккупации и вандализма Армении, в настоящий рай.

Смелые протесты наших соотечественников, проживающих за рубежом, против коварных провокаций врага и антиазербайджанских кругов во время священной Отечественной войны, их самоотверженный труд в деле доведения до мировой общественности азербайджанских реалий стали достойным вкладом в нашу Победу.

Дорогие соотечественники!

Желаю каждому из вас успехов в деятельности во имя дальнейшего усиления и процветания родного Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Prezident dünya azərbaycanlılarını təbrik etdi

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