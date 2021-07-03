Сегодня день рождения Лейлы Алиевой

3 июля день рождения вице-президента Фонда Гейдара Алиева, инициатора кампании "Справедливость к Ходжалы!", генерального координатора Молодежного форума Организации исламского сотрудничества по межкультурному диалогу, председателя Азербайджанской молодежн

3 июля день рождения вице-президента Фонда Гейдара Алиева, инициатора кампании "Справедливость к Ходжалы!", генерального координатора Молодежного форума Организации исламского сотрудничества по межкультурному диалогу, председателя Азербайджанской молодежной организации России (АМОР), учредителя и председателя Общественного объединения "Международный диалог во имя охраны окружающей среды" (IDEA) Лейлы Ильхам гызы Алиевой.

Лейла Алиева родилась 3 июля 1985 года. С 1989 по 2000 год она училась в бакинской школе №160, по окончании которой поступила в Европейскую школу бизнеса (ESB). С 2006 по 2008 год Лейла Алиева училась в магистратуре Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

С 10 мая 2007 года является главой российского представительства Фонда Гейдара Алиева, с 2011-го - вице-президентом Фонда Гейдара Алиева.

АМОР во главе с Лейлой Алиевой стала самой активной и влиятельной молодежной структурой в России. География деятельности организации постоянно расширяется, а количество мероприятий под ее патронатом растет. Под руководством Лейлы Алиевой АМОР активно работает над тем, чтобы ближе ознакомить россиян с историей и культурой Азербайджана.

Лейла Алиева 19 декабря 2007 года основала в Москве журнал "Баку". Она является не только основателем, но и главным редактором издания.

Лейла Алиева является инициатором кампании "Справедливость к Ходжалы!", стартовавшей 8 мая 2008 года. Уже более 13 лет в рамках этой инициативы во всем мире - от Европы до Америки - проводятся мероприятия и акции, призванные донести до людей правду об одном из самых ужасных событий новейшей истории - Ходжалинском геноциде. Активная деятельность Лейлы Алиевой в рамках кампании внесла большой вклад в разоблачение агрессивной политики Армении в отношении Азербайджана и дала возможность показать истинное лицо оккупантов.

В июле 2011 года распоряжением Президента АР Лейла Алиева была награждена медалью "Терегги" за вклад в доведение правды об Азербайджане до мировой общественности.

В ноябре 2011 года ей была присуждена почетная премия "Ключ к жизни" за активное участие в гуманитарной акции в Нью-Йорке.

12 сентября 2012 года Лейла Алиева была награждена медалью "За заслуги перед Астраханской областью".

Основатель IDEA Лейла Алиева 5 апреля 2013 года была награждена специальной международной почетной премией "За защиту окружающей среды".

Следует отметить, что по инициативе учредителя и главы Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку были благоустроены десятки дворов в рамках проекта "Наш двор".

Миллионы деревьев были посажены в стране со дня основания объединения. Лейла Алиева также является инициатором проекта "Школьные сады", который объединяет социальные и экологические проекты. Во время первой акции проекта при участии Лейлы Алиевой во дворе одной из школ Баку было посажено 100 миндальных, сливовых и гранатовых деревьев.

Кроме того, 20 декабря 2013 года Лейла Алиева была награждена Орденом святой равноапостольной княгини Ольги III степени и медалью "За заслуги перед Волгоградской областью".

В мае 2015 года Лейла Алиева была удостоена звания посла доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за вклад в борьбу против голода и достижение таких целей, как обеспечение продовольственной безопасности, повышение эффективности сельского, лесного и рыбного хозяйства, создание здоровых продовольственных систем.

20 октября 2015 года она награждена медалью Пушкина.

28 сентября 2016 года решением Научного совета Московского государственного института международных отношений удостоена медали "За заслуги".

Лейла Алиева также является творческим человеком. Она пишет стихи, картины, являлась исполнительным продюсером фильма "Али и Нино", возглавляла кинопроект "Баку, я тебя люблю".

Напомним, что у Лейлы Алиевой двое сыновей и дочь.