Сегодня день городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере

Сегодня, 20 сентября, день городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.

Сегодня, 20 сентября, день городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.

Как сообщает Report, в Азербайджане эта знаменательная дата отмечается впервые в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 сентября текущего года.

Дата связана с разоружением и выводом остатков армянских вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований с азербайджанских территорий в результате локальной антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября 2023 года.

Антитеррористические мероприятия преследовали цель обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления, предотвратить широкомасштабные провокации в Карабахском экономическом районе, обеспечить разоружение и вывод подразделений вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, нейтрализовать их военную инфраструктуру, обеспечить безопасность мирного населения, возвращающегося на освобожденные от оккупации территории, а также гражданских лиц, привлеченных к восстановительным работам, азербайджанских военнослужащих, и восстановить конституционный строй Азербайджана.

В рамках антитеррористических мероприятий, длившихся всего 23 часа 43 минуты, с применением высокоточного оружия из строя были выведены передовые и глубинные позиции подразделений вооруженных сил Армении, долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. В результате этого армянские сепаратисты были вынуждены "поднять белый флаг".



С учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, временно размещенный на территории Азербайджана, была достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на следующих условиях:

1. Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и посты, а также полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

2. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.

3. Реализация вышеуказанных мероприятий обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

20 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу и объявил о восстановлении суверенитета Азербайджана в результате успешного завершения антитеррористических мероприятий, носивших локальный характер. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев отметил, что азербайджанские солдаты и офицеры проявили высокий профессионализм и высокие моральные качества.



Президент в своем обращении к народу с сожалением подчеркнул, что во время антитеррористических мероприятий были шехиды: "Да упокоит Аллах души наших шехидов. У нас были и раненые солдаты и офицеры. Да исцелит их Аллах. Они отдали свои жизни за Родину, за справедливость, за суверенитет Азербайджана. Светлая память о шехидах будет вечно жить в наших сердцах".

Глава государства в своем выступлении еще раз предупредил тех, кто пренебрежительно смотрит на Азербайджан и зарится на наши земли: "Те, кто пренебрежительно смотрит на нас, зарится на наши земли, не может переварить наши успехи, никогда не должны забывать, что "железный кулак" на месте и он всегда будет на месте! Никто не может говорить с нами языком диктата и ультиматума! Пусть никто этого не забывает! И пусть не забывает, что Карабах – это Азербайджан!".

Сразу после антитеррористических мероприятий представители армянской общины, проживающие в Карабахе, которые неоднократно отказывались от переговоров с представителями Азербайджана, были вынуждены согласиться на встречу, которая состоялась в городе Евлахе. На встречах обсуждались вопросы ликвидации сепаратистского режима, реинтеграции проживающих в Карабахе армян. В то же время для армянского населения Карабаха была создана возможность ознакомления с условиями реинтеграции, предложенными Азербайджаном, и самостоятельного принятия решения о том, оставаться в регионе или нет. 28 сентября 2023 года глава сепаратистов Самвел Шахраманян подписал документ о ликвидации так называемого режима в Карабахе.



Таким образом, в результате антитеррористических мероприятий, продлившихся менее чем 24 часа, незаконно находившаяся на территории Азербайджана армянская армия была полностью разоружена и покинула страну. В Карабахе был ликвидирован незаконный режим хунты. Кроме того, усилиями спецслужб и правоохранительных органов Азербайджана были арестованы основные руководители сепаратистского режима.

После антитеррористических мероприятий на всей территории Азербайджана был восстановлен государственный суверенитет и конституционный строй.

15 октября 2023 года президент Ильхам Алиев посетил город Ханкенди, Ходжавендский, Шушинский, Ходжалинский, Агдеринский районы, побывал в крепости Аскеран и возвысил там флаг Азербайджана. 8 ноября того же года в городе Ханкенди состоялся военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне.

В настоящее время на освобожденных от оккупации землях ведутся восстановительные и строительные работы в соответствии со стратегической дорожной картой, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым. Вынужденные переселенцы постепенно возвращаются на родные земли. С уверенностью можно сказать, что все проекты, связанные с возрождением Карабаха и Восточного Зангезура, будут успешно реализованы и эти регионы превратятся в красивые уголки Азербайджана.