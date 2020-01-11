Сегодня будут подведены итоги голосования в рамках муниципальных выборов.

Как сообщает Report, в связи с этим состоится заседание Центризбиркома.

Отметим, что согласно статьям 108.2 и 239 Избирательного кодекса, результаты голосования должны быть подсчитаны и утверждены в течение не более 20 дней со дня голосования, то есть до 12 января.

23 декабря 2019 года были проведены выборы в муниципалитеты по 118 избирательным округам за исключением 7, которые находятся на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. На выборах приняли участие 41462 кандидата. Избирательная активность на выборах составила 32.72 %. Из 4 972 356 избирателей, имеющих право голоса, в голосовании приняли участие 1 627 064 человека.

Были отменены результаты голосования по 8-му и 10-му избирательным округам Агдашского муниципалитета, Джалилабад-Масаллинско-Билясуварскому избирательному округу №69. В соответствии с требованиями Избирательного законодательства результаты голосования по Агдашскому муниципалитету признаны недействительными.